Политолог назвал возможную цель для удара «Орешником»

Россия может ударить по Германии «Орешником» в ответ на применение крылатых ракет Taurus. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил политолог Александр Перенджиев.

По его словам, отменой моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности Россия показала решимость атаковать врагов.

«Мы проявляем решимость наносить удары не только по территории Украины, но и по территориям тех государств, которые осуществляют против нас непосредственную ракетную агрессию, — сказал политолог.

Перенджиев подчеркнул, что сейчас на повестке дня стоит только ФРГ с ее ракетами Tomahawk и Taurus, но в дальнейшем под угрозой также может оказаться Великобритания и Франция.

До этого глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что у Украины появятся «средства влияния» на российскую территорию, чтобы защищаться от атак. При этом ранее власти ФРГ исключали возможность поставок Taurus Киеву. За день до этого главком ВСУ Сырский просил США помочь ВСУ «перенести» боевые действия на территорию РФ. Москва неоднократно заявляла, что считает себя вправе атаковать объекты стран, снабжающих Киев оружием для ударов вглубь России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее возможности ракетного комплекса «Орешник» сравнили с ядерным оружием.