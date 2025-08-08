На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко назвал себя «трампистом»

Vasily Fedosenko/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Time Саймону Шустеру заявил, что является «трампистом», однако критикует президента США Дональда Трампа за болтовню в СМИ.

В ходе этого же интервью он отметил, что не планирует еще раз выдвигаться в президенты страны. Он добавил, что «немного задержался у власти» ради подготовки преемников. По словам президента, новое поколение к власти придет, но «необходимо посмотреть и сделать вывод, на что способна наша молодежь».

Незадолго до этого белорусский лидер заявил, что в данный момент его встреча с американским лидером не стоит в повестке дня. Как сказал глава государства, его переговоры с хозяином Белого дома могли бы оказаться достаточно важными и «архиполезными». Также он отметил, что в целом хорошо относится к действующему президенту США.

Новость дополняется.

