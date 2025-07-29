В Госдуме заявили, что иконы на рабочем месте – это естественное проявление традиций

В России не существует запрета на размещение религиозной атрибутики на рабочем месте, поскольку это «естественное проявление многовековых традиций». Об этом «Газете.Ru» заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, отметив, что у многих чиновников в кабинетах можно увидеть иконы.

«В России у нас нет запретов на размещение религиозных символов на рабочих местах государственных служащих. Это не только разрешено, но и является естественным проявлением многовековых традиций нашей многонациональной и полирелигиозной страны. В России часто иконы и другие религиозные символы можно увидеть в кабинетах чиновников, государственных служащих, в офисах различных организаций. У меня в кабинете много икон, и сама я часто в подарок коллегам выбираю именно икону», — сказала она.

Лантратова добавила, что государственные и муниципальные учреждения могут устанавливать свои правила касательно религиозных вопросов, но они не должны противоречить федеральному законодательству.

«Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» закрепляет право граждан исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, а также свободно действовать в соответствии со своими религиозными убеждениями. Это включает в себя и право выражать свои взгляды через размещение религиозных символов там, где это уместно и не нарушает права других. Конечно, в каждом конкретном государственном или муниципальном учреждении могут быть свои внутренние правила, но они никогда не должны противоречить федеральному законодательству и ущемлять конституционные права граждан. Основной принцип – уважение к многоконфессиональному составу нашего общества и защита прав каждого на свободу совести», — добавила она.

До этого стало известно, что в США Белый дом разрешил госслужащим размещать Библию и иконы на рабочем месте. Согласно постановлению, американские госслужащие могут свободно говорить о своих религиозных убеждениях.

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