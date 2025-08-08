На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Тайная стратегия»: посетившего РФ Уиткоффа заподозрили в скрытых мотивах

Политолог Светов связал визит Уиткоффа в Россию со скрытой проверкой Трампа
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Визит спецпосланника США Стива Уиткоффа в Россию связан с тем, что американский президент Дональд Трамп был поражен последними заявлениями Кремля, считает политолог Юрий Светов. По прибытии в Москву он должен был проверить настоящую реакцию российской стороны на выдвинутый Вашингтоном ультиматум, объяснил он в беседе с Tsargrad.tv.

По мнению специалиста, реакция Москвы на жесткие заявления Трампа оказалась для него неожиданной.

«Я думаю, что Уиткофф приезжал прежде всего из-за того, что в Штатах были удивлены нашей реакцией на ультиматум Трампа. По сути мы сказали: мы приняли к сведению, и все. Мы не испугались, приняли и приняли. И он приехал сюда проверить, готовы мы все-таки выполнять этот ультиматум или, может, на нас надо ещё немножко подавить», — пояснил Светов.

Параллельно с состоявшимся визитом администрация Трампа начала усиливать давление, грозя вторичными санкциями за сотрудничество с Россией в сфере энергоресурсов. При этом Москва продолжает настаивать на том, что достигнет своих целей – предпочтительно, дипломатическим путём.

Ещё одной скрытой целью визита Уиткоффа политолог назвал желание узнать, готова ли Россия прекратить наступление на Украине, так как сегодня армия стремительно продвигается вперёд, освобождая новые территории.

«Противникам, соответственно, надо остановить нас любым способом, чтобы перевооружить Украину, дать ей передохнуть, а потом можно снова воевать до последнего украинца», — заключил эксперт.

Трамп заявил о «большом прогрессе» после переговоров его спецпосланника с Владимиром Путиным в Кремле. По данным NYT, Трамп планирует встретиться с Путиным лично уже на следующей неделе, а затем провести трёхстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского. Европейские лидеры согласились на такой формат переговоров, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, будет ли вводить Трамп обещанные санкции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами