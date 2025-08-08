«Тайная стратегия»: посетившего РФ Уиткоффа заподозрили в скрытых мотивах

Визит спецпосланника США Стива Уиткоффа в Россию связан с тем, что американский президент Дональд Трамп был поражен последними заявлениями Кремля, считает политолог Юрий Светов. По прибытии в Москву он должен был проверить настоящую реакцию российской стороны на выдвинутый Вашингтоном ультиматум, объяснил он в беседе с Tsargrad.tv.

По мнению специалиста, реакция Москвы на жесткие заявления Трампа оказалась для него неожиданной.

«Я думаю, что Уиткофф приезжал прежде всего из-за того, что в Штатах были удивлены нашей реакцией на ультиматум Трампа. По сути мы сказали: мы приняли к сведению, и все. Мы не испугались, приняли и приняли. И он приехал сюда проверить, готовы мы все-таки выполнять этот ультиматум или, может, на нас надо ещё немножко подавить», — пояснил Светов.

Параллельно с состоявшимся визитом администрация Трампа начала усиливать давление, грозя вторичными санкциями за сотрудничество с Россией в сфере энергоресурсов. При этом Москва продолжает настаивать на том, что достигнет своих целей – предпочтительно, дипломатическим путём.

Ещё одной скрытой целью визита Уиткоффа политолог назвал желание узнать, готова ли Россия прекратить наступление на Украине, так как сегодня армия стремительно продвигается вперёд, освобождая новые территории.

«Противникам, соответственно, надо остановить нас любым способом, чтобы перевооружить Украину, дать ей передохнуть, а потом можно снова воевать до последнего украинца», — заключил эксперт.

Трамп заявил о «большом прогрессе» после переговоров его спецпосланника с Владимиром Путиным в Кремле. По данным NYT, Трамп планирует встретиться с Путиным лично уже на следующей неделе, а затем провести трёхстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского. Европейские лидеры согласились на такой формат переговоров, подробности – в материале «Газеты.Ru».

