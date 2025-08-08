На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, будет ли Трамп вводить обещанные санкции

Hill: санкции вступят в силу в конце недели, несмотря на успешный визит Уиткоффа
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Санкции, которые обещал ввести американский лидер Дональд Трамп, вступят в силу «в конце этой недели», несмотря на визит спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву. Об этом пишет газета The Hill.

«Высокопоставленный представитель администрации заявил, что санкции вступят в силу в конце недели, несмотря на позитивную встречу Стива Уиткоффа с российскими официальными лицами», — говорится в тексте.

В то же время отмечается, что пока неясно, какие именно действия рассматривает Трамп. Издание напоминает, что Белый дом неоднократно заявлял, что введение рестрикций подорвет способность вести переговоры с Россией. Сам же Трамп ставил под сомнение влияние дополнительных санкций на Москву, отмечается в материале.

«Перспектива скорой встречи с Путиным и возможность добиться прогресса на переговорах могут побудить президента и Белый дом воздержаться от введения новых санкций, если они сочтут, что это подорвет прогресс», — пишет The Hill.

Накануне Трамп заявил, что решение о соблюдении установленного им срока по урегулированию конфликта на Украине зависит от действий президента России Владимира Путина.

Ранее Трамп допустил готовность России к обмену территориями и переговорам.

