Израиль хочет расширить военную операцию в секторе Газа

Израиль может расширить военную операцию в секторе Газа, чтобы освободить оставшихся в регионе израильских заложников. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

«Нетаньяху предложил расширить израильскую военную операцию в секторе Газа и использовать военную силу для освобождения заложников», — говорится в сообщении телеканала.

Как сообщает ABC, ХАМАС все еще удерживает, предположительно, около 20 израильских заложников.

Израильский чиновник сообщил ABC News, что официальные лица Израиля и США ведут «постоянный диалог» по этому вопросу.

По словам чиновника, израильская сторона «все больше понимает», что ХАМАС не заинтересован в сделке по заложникам.

В свою очередь ХАМАС заявило о необходимости беспрепятственного въезда сотен грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа как обязательном условии для продолжения переговоров с Израилем.

Ранее в Германии пригрозили Израилю из-за Палестины.