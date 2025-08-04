Израиль хочет расширить военную операцию в секторе Газа

Израиль может расширить военную операцию в секторе Газа, чтобы освободить оставшихся в регионе израильских заложников. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.
«Нетаньяху предложил расширить израильскую военную операцию в секторе Газа и использовать военную силу для освобождения заложников», — говорится в сообщении телеканала.
Как сообщает ABC, ХАМАС все еще удерживает, предположительно, около 20 израильских заложников.
Израильский чиновник сообщил ABC News, что официальные лица Израиля и США ведут «постоянный диалог» по этому вопросу.
По словам чиновника, израильская сторона «все больше понимает», что ХАМАС не заинтересован в сделке по заложникам.
В свою очередь ХАМАС заявило о необходимости беспрепятственного въезда сотен грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа как обязательном условии для продолжения переговоров с Израилем.
Ранее в Германии пригрозили Израилю из-за Палестины.