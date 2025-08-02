Орбан призвал Европу забыть миф о российской угрозе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не должен строить свою политику на предположениях о возможной угрозе со стороны России, так как такой угрозы попросту не существует. Об этом пишет ТАСС.

Орбан подчеркнул, что идея возможной оккупации Европы Россией является нереалистичной, и что политика не должна основываться на подобных предположениях. По его словам, такие взгляды могут приводить к неправильным решениям.

Россия, по мнению премьера, находится не в том положении, чтобы угрожать Европе, и что европейские страны превосходят Россию как по населению, так и по военной мощи, при этом имея поддержку США как союзника по НАТО.

Он указал на общий военный бюджет стран Евросоюза, который, по его словам, значительно больше, чем у России.

Политик отметил, что страны Восточной Европы, такие как Польша, Венгрия и Румыния, могут ощущать себя в безопасности, так как не сталкиваются с реальными военными угрозами.

До этого Орбан заявил, что ситуация в Украине может быть разрешена только в том случае, если Киев и западные страны откажутся от намерений о вступлении Украины в НАТО. Важным шагом также станет подписание всеобъемлющего соглашения между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Ранее Орбан обвинил ЕС в поддержке конфликта на Украине.