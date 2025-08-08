На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны детали разговоров Путина и Трампа

WSJ: Трамп и Путин вели долгие дружеские беседы, американец внимательно слушал
AP/РИА Новости

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время звонков вели многочасовые дружеские беседы, в которых американский лидер внимательно слушал своего собеседника. Детали переговоров двух лидеров приводит газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам официальных лиц США и других источников, знакомых с их взаимодействием, Трамп и Путин провели множество телефонных разговоров и обменивались многочисленными сообщениями через посредников.

По словам высокопоставленного представителя администрации, их беседы, как правило, были дружескими. Трамп зачастую говорил о возрождении российско-американских отношений, основанных на экономическом сотрудничестве, а Путин – о необходимости международного признания контроля России над Крымом и Донбассом, пишет газета.

По данным бывших и нынешних американских чиновников, разговоры иногда длились часами из-за длинных монологов Путина и необходимости перевода. Трамп, обычно нетерпеливый и жаждущий вмешаться, внимательно слушал, уточняется в материале.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали не ждать завершения СВО после переговоров Путина и Трампа.

