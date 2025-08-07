На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме призвали не ждать завершения СВО после переговоров Путина и Трампа

Депутат Соболев: переговоры Путина и Трампа не повлияют на ход СВО
true
true
true
close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Переговоры российского лидера Владимира Путина и Дональда Трампа не повлияют на ход СВО. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Он заявил, что «ни в коем случае» не стоит ждать завершения СВО после встречи двух лидеров. По его словам, существует два сценария развития событий.

«Первый — это западный вариант, трамповский. Перемирие на месяц или дольше. Прекратили огонь, заключили перемирие. Для чего это нужно Западу? Для того, чтобы довооружить и доукомплектовать ВСУ. У нас цели совершенно другие, и президент о них много раз говорил. Это устранить первоначальные причины конфликта, достичь целей СВО», — сказал Соболев.

Россия намерена добиваться взятия под контроль территорий, которые вошли в состав России по итогам референдумов. Кроме того, ВС РФ продолжат создавать буферную зону на территории Украины.

Речь идет о Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, уточнил парламентарий. Кроме того, Соболев напомнил о необходимости демилитаризации и денацификации Украины.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал ключевой вопрос на встрече Путина и Трампа.

