На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Журналист сообщил, что кабмин Израиля утвердил решение Нетаньяху по оккупации Газы

Axios: кабмин Израиля утвердил решение Нетаньяху по оккупации сектора Газа
true
true
true
close
Eduardo Munoz/Reuters

Военно-политический кабинет Израиля утвердил инициативу премьер-министра Биньямина Нетаньяху по оккупации сектора Газа. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на израильского чиновника.

«Кабинет одобрил предложение Нетаньяху о контроле над Газой», — написал Равид.

Позже информацию подтвердило издание Times of Israel, сославшись на заявление офиса премьер-министра.

По данным источников, Израиль будет обеспечивать гуманитарную помощь гражданскому населению вне боевых зон. Также правительство сформулировало пять требований к ХАМАС для прекращения конфликта. Детали условий не уточняются.

7 августа Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен контролировать сектор Газа, планируется передать управление над регионом гражданскому правительству.

О планах по оккупации Газы N12 сообщил накануне. По информации источника, военные операции будут проводиться в том числе в районах, где радикальное палестинское движение ХАМАС удерживает израильских заложников. В настоящий момент Армия обороны Израиля контролирует около 75% территории.

Ранее премьер Израиля поссорился с главой генштаба из-за операции в секторе Газа.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами