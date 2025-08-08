Журналист сообщил, что кабмин Израиля утвердил решение Нетаньяху по оккупации Газы

Военно-политический кабинет Израиля утвердил инициативу премьер-министра Биньямина Нетаньяху по оккупации сектора Газа. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на израильского чиновника.

«Кабинет одобрил предложение Нетаньяху о контроле над Газой», — написал Равид.

Позже информацию подтвердило издание Times of Israel, сославшись на заявление офиса премьер-министра.

По данным источников, Израиль будет обеспечивать гуманитарную помощь гражданскому населению вне боевых зон. Также правительство сформулировало пять требований к ХАМАС для прекращения конфликта. Детали условий не уточняются.

7 августа Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен контролировать сектор Газа, планируется передать управление над регионом гражданскому правительству.

О планах по оккупации Газы N12 сообщил накануне. По информации источника, военные операции будут проводиться в том числе в районах, где радикальное палестинское движение ХАМАС удерживает израильских заложников. В настоящий момент Армия обороны Израиля контролирует около 75% территории.

