Медведев приветствовал решение Никарагуа признать новые территории России

Россия по достоинству оценивает решение Никарагуа признать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области российскими территориями. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

В Никарагуа заявили о соответствующем решении 31 июля.

Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики закреплены в российской Конституции как неотъемлемые части Российской Федерации. Эти регионы вошли в состав государства по результатам референдумов в 2022 году.

В ноябре прошлого года Путин заявлял, что жители Донбасса и Новороссии реализовали свое право на суверенитет от Украины и вхождение в состав РФ в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.

Ранее Путин призвал Украину признать референдумы в четырех регионах.