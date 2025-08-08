СМИ утверждают, что Белый дом нашел новую тюрьму для размещения мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа собирается направить задержанных мигрантов в тюрьму «Ангола» в штате Луизиана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что правительство США рассчитывает на то, что в учреждении заключенным предоставят порядка 450 коек, а план вступит в силу уже в сентябре.

В публикации отмечается, что «Ангола» является крупнейшей тюрьмой строгого режима в США, которая ранее была известна как одна из самых «кровавых» в стране.

По данным WSJ, размещение мигрантов в Луизиане даст Вашингтону возможность сэкономить на строительстве нового центра для нелегалов.

Накануне стало известно, что министерство внутренней безопасности (МВБ) Соединенных Штатов перевело несколько десятков сотрудников Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) в Службу иммиграции и таможенного контроля (ICE) для оказания помощи в процессе найма персонала в рамках крупномасштабной кампании по депортации мигрантов.

20 мая газета The Washington Post сообщила, что администрация Трампа разработала план депортации сотен тысяч мигрантов, в том числе свыше 200 тыс. украинцев, которые находятся в Соединенных Штатах. Под депортацию также могут попасть граждане Судана, Афганистана, Йемена, Ливии и других стран. В конце мая Верховный суд США разрешил Белому дому депортировать мигрантов, которые приехали в страну по программам, инициированным Джо Байденом.

Ранее в США решили создать аналог изолятора для мигрантов «Алькатрас с аллигаторами».