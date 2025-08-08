США опасаются вводить санкции против Китая из-за России

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения вторичных санкций против Китая из-за закупок российской нефти, но опасается негативного влияния на торговые переговоры с Пекином. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источник.

«Трамп гораздо осторожнее относится к санкциям против Китая, опасаясь сорвать текущие переговоры с Пекином», — отмечается в статье.

По словам собеседника издания, Вашингтон ищет варианты реагирования в связи с приближением крайнего срока, установленного Трампом в ультиматуме от 8 августа. Американский лидер ранее заявлял, что в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине будут введены новые ограничения.

Поскольку двусторонняя торговля США и России ограничена, и прямые пошлины на российские товары, по оценке администрации, оказывают минимальное воздействие, Белый дом рассматривает вариант применения вторичных мер против стран, сотрудничающих с Москвой, в том числе Китая.

Накануне Трамп заявил, что решение о соблюдении установленного им срока по урегулированию конфликта на Украине зависит от действий президента России Владимира Путина.

