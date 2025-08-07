На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне назвали подходящую страну для встречи Путина с Трампом

Новости Mail: 47% россиян считают, что ОАЭ подходят для встречи Путина с Трампом
Evan Vucci/AP

Около половины россиян (47%) назвали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) наиболее подходящим местом для встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса Новости Mail, которые есть у «Газеты.Ru».

При этом 19% опрошенных заявили, что встречу Путина с Трампом может принять Турция. 16% россиян высказались за Саудовскую Аравию.

Еще 7% респондентов выбрали «свой вариант» и назвали в качестве приемлемых мест встречи Белоруссию, Ватикан, Китай и Россию.

Швейцарию подходящим местом для переговоров лидеров сочли только 3% опрошенных. Также россияне голосовали за такие страны, как Катар, Индия, Венгрия, ЮАР, Вьетнам, Сербия, Бразилия, Египет и Словакия, однако эти государства «набрали» не более 2% каждое.

Опрос проводился среди читателей проекта Новости Mail 7 августа. В нем приняли участие более 15 тысяч респондентов из более чем 50 регионов России.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Сам Путин назвал одной из подходящих площадок ОАЭ, однако официальных объявлений пока не было. Что уже известно о предстоящей встрече и чего от нее ожидают в России и на Украине — в материале «Газеты.Ru».

Ранее было раскрыто условие Трампа для встречи с Путиным.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
