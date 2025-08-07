На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Советник Зеленского опроверг сообщения о «выгодном предложении» Путину по Украине

Советник Зеленского Литвин: сообщения о выгодном предложении РФ от США неверны
SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Сообщения польских СМИ о том, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сделал российскому лидеру Владимиру Путину «весьма выгодное предложение» по урегулированию конфликта на Украине, не соответствуют действительности. Об этом в соцсети X заявил советник украинского лидера Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

«Вчера в ходе разговора лидеров ничего подобного не звучало. Уиткофф ничего такого не говорил, он говорил другие вещи», — отметил он.

7 августа польский портал Onet сообщал, что США предложили России план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из шести пунктов. Речь идет о прекращении огня без подписания полноценного мирного соглашения. Также американцы готовы фактически признать территориальные приобретения России с отсрочкой этого вопроса на 49–99 лет. В Onet уточнили, что план Соединенных Штатов включает снятие с РФ большинства санкций и возобновление поставок российских нефти и газа в Евросоюз.

Ранее в Раде заявили об украинской истерике из-за будущей встречи Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
