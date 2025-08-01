МИД Ирана обвинил Запад в поддержке терроризма

США, Франция и другие страны, которые подписали антииранское заявление, дают приют террористам, поэтому должны быть привлечены к ответственности за нарушение международного права и поддержку терроризма. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи, передает РИА Новости.

«[Они] сами являются сторонниками и укрывателями террористических элементов и группировок», — сказал Багаи.

Он назвал обвинения против Ирана смехотворными и безосновательными. Багаи подчеркнул, что Соединенные Штаты и Франция стремятся отвлечь общественное внимание от важнейшей проблемы сегодняшнего дня — ситуации в Газе.

До этого глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что переговоры со странами «евротройки» (Великобритания, Германия, Франция) не имеют смыла, так как европейцы не могут сделать эффективные шаги по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы.

Ранее в Иране потребовали у США компенсировать ущерб после атаки на страну.