На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МИД Ирана обвинил Запад в поддержке терроризма

МИД: подписавшие антииранское заявление западные страны дают приют террористам
true
true
true
close
Shutterstock

США, Франция и другие страны, которые подписали антииранское заявление, дают приют террористам, поэтому должны быть привлечены к ответственности за нарушение международного права и поддержку терроризма. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи, передает РИА Новости.

«[Они] сами являются сторонниками и укрывателями террористических элементов и группировок», — сказал Багаи.

Он назвал обвинения против Ирана смехотворными и безосновательными. Багаи подчеркнул, что Соединенные Штаты и Франция стремятся отвлечь общественное внимание от важнейшей проблемы сегодняшнего дня — ситуации в Газе.

До этого глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что переговоры со странами «евротройки» (Великобритания, Германия, Франция) не имеют смыла, так как европейцы не могут сделать эффективные шаги по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы.

Ранее в Иране потребовали у США компенсировать ущерб после атаки на страну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами