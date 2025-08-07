На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что Пашинян думает больше о себе, чем об Армении

Депутат Журавлев: Пашиняну важнее свое благополучие, а не судьба Армении
true
true
true
close
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Главе армянского правительства Николу Пашиняну важнее его собственная выгода, чем судьба Армении, считает первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Давно уже понятно, что Пашиняну важнее собственное благополучие, чем судьба Армении. Он всегда поступал и поступает так, чтобы получить личную выгоду», — сказал депутат.

По его словам, Пашинян готов обменять интересы государства на «виллу во Флориде», а президент США Дональд Трамп, заинтересованный в заключении мира между Арменией и Азербайджаном, готов обещать армянскому премьеру «золотые горы».

Пашинян посетит Соединенные Штаты 7-8 августа. Он проведет двустороннюю встречу с Трампом, посвященную укреплению стратегического партнерства между Арменией и США, а также трехстороннюю встречу с американским лидером и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, направленную на «содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству на Южном Кавказе».

Ранее в генпрокуратуру Армении поступили два заявления на Пашиняна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами