В Госдуме заявили, что Пашинян думает больше о себе, чем об Армении

Депутат Журавлев: Пашиняну важнее свое благополучие, а не судьба Армении

Главе армянского правительства Николу Пашиняну важнее его собственная выгода, чем судьба Армении, считает первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Давно уже понятно, что Пашиняну важнее собственное благополучие, чем судьба Армении. Он всегда поступал и поступает так, чтобы получить личную выгоду», — сказал депутат.

По его словам, Пашинян готов обменять интересы государства на «виллу во Флориде», а президент США Дональд Трамп, заинтересованный в заключении мира между Арменией и Азербайджаном, готов обещать армянскому премьеру «золотые горы».

Пашинян посетит Соединенные Штаты 7-8 августа. Он проведет двустороннюю встречу с Трампом, посвященную укреплению стратегического партнерства между Арменией и США, а также трехстороннюю встречу с американским лидером и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, направленную на «содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству на Южном Кавказе».

Ранее в генпрокуратуру Армении поступили два заявления на Пашиняна.