В Генпрокуратуру Армении поступили два заявления на Пашиняна

Армянская партия «Зартонк» сообщила, что передала в Генпрокуратуру Армении два заявления на премьера страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, были представлены два отдельных сообщения о преступлениях. В партии утверждают, что Пашинян в социальных сетях указывал правоохранительным и судебным органам инициировать публичные уголовные преследования, задерживать и арестовывать высокопоставленных священнослужителей. Авторы заявления считают, что своими действиями премьер Армении нарушил принцип законности, конституционный принцип разделения законодательной, исполнительной, судебной власти, а также вмешался в осуществление правосудия.
Во втором заявлении говорится о давлении, которое Пашинян оказывает на Армянскую апостольскую церковь. В партии подчеркнули, что его действия нарушают несколько статей Уголовного кодекса.
20 июля Пашинян в соцсетях призвал готовиться к изгнанию главы Армянской апостольской церкви католикоса всех армян Гарегина II (имя в миру Ктрич Нерсисян. — прим. ред.) из его резиденции в Эчмиадзине.
Ранее в Госдуме заявили, что Пашинян не сможет уничтожить православие в Армении.