На Украине недовольны предстоящей встречей Путина и Трампа

Нардеп Рудик заявила, что не очень оптимистична из-за переговоров Путина и Трампа
Susan Walsh/AP

Депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» Кира Рудик усомнилась в успешности предстоящих переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявив, что «не очень оптимистична», поскольку это похоже на «умиротворение» России. Ее слова приводит телеканал Sky News.

«Здесь, на Украине, всякий раз, когда Трамп говорит, что у него был очень хороший разговор с Путиным, мы прячемся в бомбоубежищах, потому что в предыдущий раз, когда он делал это заявление, произошла масштабная атака на столицу Украины», — заявила Рудик.

Она считает, что если Трамп обещал ввести санкции против России в случае недостижения прекращения огня, то они должны быть введены. Политик указала, что ВС РФ продолжают продвигаться на передовой, «но ничего не происходит».

«На данный момент мы не видим никакого давления на Кремль», — посетовала Рудик.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме раскрыли, что будут обсуждать Путин и Трамп.

