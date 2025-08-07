На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ОАЭ проявили интерес к работе центра «Сириус»

Путин: ОАЭ проявили интерес к работе центра «Сириус» в Сочи
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) проявили интерес к работе центра для одаренных детей «Сириус» в Сочи. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Кремле 7 августа, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, члены эмиратской королевской семьи приезжали в Сочи и знакомились с тем, как идет работа в центре.

«И вы сами побывали здесь, в Москве, в школе Примакова. Очень рассчитываю на то, что это направление нашего взаимодействия будет, конечно, развиваться», — обратился Путин к Аль Нахайяну.

Президент ОАЭ прибыл в Россию 7 августа.

Накануне пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе встречи президенты рассмотрят состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между двумя странами, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая обстановку на Ближнем Востоке.

Президенты РФ и ОАЭ регулярно поддерживают контакты. Так, например, Эмираты в апреле помогли организовать обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. В частности, благодаря усилиям ОАЭ 19 апреля на Родину вернули 246 российских военнослужащих.

Ранее президент ОАЭ в беседе с Путиным поддержал усилия по урегулированию на Украине.

