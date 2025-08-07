На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии рассказали о «не лучшем дне для Украины»

Аналитик Грин заявил о провале Украины из-за обсуждения встречи Путина и Трампа
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Для Украины настал «не лучший день» на фоне обсуждений возможности встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом в соцсети X заявил британский политолог Сэм Грин.

«И вот мы здесь: не сделка, а попытка навязать сделку без участия Европы. Это позволяет Путину демонстрировать добрую волю, а Трампу отказаться от по сути пустой угрозы санкций. Боюсь, для Украины это не лучший день», — написал он, комментируя новости о возможной встрече Путина и Трампа.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал ключевой вопрос на встрече Путина и Трампа.

