Многие проблемы Евросоюза (ЕС) обусловлены внутренними причинами, а не политикой США и России. Об этом в интервью РИА Новости заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

По ее словам, Еврокомиссия и страны — члены ЕС потеряли семь лет, в течение которых они могли подготовиться к возможному возвращению Дональда Трампа и его тарифной политике.

«<...> Это не Трамп, это не Путин, кто создали проблемы для немецкой и европейской автопромышленности», — подчеркнула Кнайсль.

Она напомнила, что Трамп еще в 2018 году предупреждал о намерении ввести торговые пошлины против ЕС и снова заявил о таких планах весной 2025 года, но Европа не приняла необходимых мер.

Сейчас в Евросоюзе уже прослеживаются серьезные разногласия по ряду вопросов, особенно между Берлином и Парижем, и эта ситуация может усугубиться после переговоров между Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, подчеркнула дипломат.

Кроме того, она заявила о росте недовольства внутри Евросоюза антироссийскими санкциями, которые нанесли ущерб европейской экономике.

Кнайсль ранее сообщила, что Евросоюз хочет смены власти в России. По ее словам, Евросоюз делает то же самое, что и Израиль в отношении Ирана, чтобы сменить власть в России.

Ранее Трамп пригрозил Евросоюзу повысить пошлины до 35%.