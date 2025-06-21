Кнайсль: ЕС хочет смены власти в РФ и действует как Израиль против Ирана

Бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила, что Евросоюз хочет смены власти в России. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, ЕС делает то же самое, что Израиль в отношении Ирана, чтобы сменить власть в РФ. Так, на последнем совещании профильных министров австрийская госсекретарь по энергетике Элизабет Цехетнер заявила, что в случае смены режима в России можно будет вновь рассматривать возможность поставок российского газа.

«То есть, по сути, то, что делает Европейский союз, это то же самое, что Израиль делает в отношении Ирана. Они работают над свержением власти в стране», — отметила Кнайсль.

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