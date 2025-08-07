На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе раскрыли подробности плана Трампа о встрече с Путиным

Politico: Трамп намерен провести две встречи с Путиным
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Американский лидер Дональд Трамп планирует провести две встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Как следует из текста, Трамп заявил лидерам ЕС о том, что намерен лично встретиться с Владимиром Путиным, а затем провести трехсторонний саммит при участии Владимира Зеленского. Это говорит о том, что президент США все еще видит возможность урегулировать конфликт при помощи дипломатии, пишет Politico.

6 августа госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что президент США Дональд Трамп в ближайшие пару дней может провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, звонок еще не запланирован. Он добавил, что перспектива очной встречи президентов двух государств на следующей неделе пока что остается открытой.

В этот же день Владимир Путин сказал спецпосланнику Стиву Уиткоффу на встрече в Кремле, что хочет встретиться с Трампом.

Ранее в США предположили последствия возможной встречи Путина и Трампа.

