В США предположили последствия возможной встречи Путина и Трампа

AP: встреча Трампа и Путина станет важной вехой, но вряд ли остановит конфликт
Кирилл Зыков/РИА Новости

Потенциальная встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа станет важной вехой с момента начала СВО, однако нет гарантий, что мероприятие приведет к прекращению боевых действий. Такую оценку дает Associated Press (AP).

Отмечается, что возможная встреча станет первым совместным мероприятием двух лидеров с момента вступления Трампа в должность президента США на новом сроке.

«Это станет важной вехой в трехлетней войне, хотя нет никаких гарантий, что она приведет к прекращению боевых действий, поскольку позиции России и Украины по-прежнему сильно расходятся», — говорится в тексте.

Associated Press также указывает, что госсекретарь Марко Рубио заранее занизил ожидания от встречи. Он заявил, что для ее реализации должно «произойти многое», а все заинтересованные стороны должны сблизить позиции.

До этого Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорую встречу с Владимиром Путиным и допускает проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Зеленского. По словам президента США, переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москве прошли успешно, а конкретные договоренности могут быть достигнуты уже на следующей неделе. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал возможный итог встречи Путина и Уиткоффа.

