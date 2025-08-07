На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский политик сделал неутешительное заявление о поддержке Запада

Экс-советник Соскин: Западу больше нечем помочь Украине
true
true
true
close
Wikimedia Commons

У стран Запада нет доступных средств, чтобы выделить их на поддержку Украины. Такое мнение высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем канале в YouTube.

«Это все фантазии, что дадут 500 миллионов. Просто надо было придумать, чтобы народ успокоить. Денег же нет. Ракет для Patriot нет. <…> А вот эта вся бутафория — чтобы народ не нервничал», — заявил Соскин.

По его словам, попытки украинского лидера Владимира Зеленского спекулировать на внешней помощи республике нужны для того, чтобы поддерживать свой образ в глазах населения.

Экс-советник считает, что Зеленский пытается показать, что его «режим» еще что-то может и он является «крутым парнем».

4 августа министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в соцсети Х сообщил, что страна поставит Украине американские системы вооружения на €500 млн, включая ЗРК Patriot.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поприветствовал это решение Нидерландов и призвал остальные страны альянса последовать их примеру и внести свой вклад в инициативу по распределению бремени. Рютте подчеркнул, что в ближайшее время ожидает важных заявлений от других союзников Украины.

Ранее журналист посоветовал Зеленскому говорить не с «вассалами ЕС», а с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами