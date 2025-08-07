У стран Запада нет доступных средств, чтобы выделить их на поддержку Украины. Такое мнение высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем канале в YouTube.

«Это все фантазии, что дадут 500 миллионов. Просто надо было придумать, чтобы народ успокоить. Денег же нет. Ракет для Patriot нет. <…> А вот эта вся бутафория — чтобы народ не нервничал», — заявил Соскин.

По его словам, попытки украинского лидера Владимира Зеленского спекулировать на внешней помощи республике нужны для того, чтобы поддерживать свой образ в глазах населения.

Экс-советник считает, что Зеленский пытается показать, что его «режим» еще что-то может и он является «крутым парнем».

4 августа министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в соцсети Х сообщил, что страна поставит Украине американские системы вооружения на €500 млн, включая ЗРК Patriot.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поприветствовал это решение Нидерландов и призвал остальные страны альянса последовать их примеру и внести свой вклад в инициативу по распределению бремени. Рютте подчеркнул, что в ближайшее время ожидает важных заявлений от других союзников Украины.

Ранее журналист посоветовал Зеленскому говорить не с «вассалами ЕС», а с Россией.