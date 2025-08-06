Журналист посоветовал Зеленскому говорить не с «вассалами ЕС», а с Россией

Ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети Х раскритиковал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского после беседы с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

Боуз призвал Зеленского «перестать разговаривать со всеми этими неважными вассалами ЕС», и вступить в диалог с Москвой о прекращении конфликта. Он напомнил, что некогда украинский лидер обещал остановить конфликт с Россией.

5 августа Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. Как указал сам президент Украины, он обсудил удары ВС РФ по территории республики, а также усиление ПВО страны. Стороны «координируют шаги», чтобы дать больше защиты, написал Зеленский в своем Telegram-канале.

В тот же день Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что обсудил с американским лидером Дональдом Трампом завершение конфликта с Россией. Он поблагодарил Трампа за усилия по достижению «честного и длительного мира» на Украине. Украинский лидер отметил, что Киев хочет как можно скорее завершить конфликт, и обвинил Россию в том, что она якобы «затягивает войну».

Ранее Зеленский назвал условие эффективности санкций против России.