В Германии отметили успехи ВС РФ в наступлении в Донбассе

Вооруженные силы России уверенно укрепляют позиции в Донбассе, и темпы наступления выше, чем в предыдущие месяцы. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

По данным издания, ВС РФ второй месяц подряд берут под контроль 500 квадратных километров в зоне проведения СВО. Отмечается, что после успеха в Часовом Яре армия России окружила Константиновку с трех направлений.

«Оттуда российские войска, вероятно, будут продвигаться к Краматорску и Славянску, последним крупным городам на подконтрольной Украине территории региона», — предполагают авторы.

В случае перехода под контроль России Константиновки и Покровска ВС РФ получат выгодную позицию для окружения Славянска и Краматорска, говорится в тексте.

31 июля министерство обороны РФ сообщило, что российские силы штурмом взяли Часов Яр, уничтожив в ходе боев самую крупную группировку ВСУ за всю историю военной операции.

5 августа советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что взятие российскими войсками города Часов Яр может привести к полному обрушению обороны украинской армии на рубеже от Константиновки до Северска.

Ранее военный эксперт заявил о грозящем ВСУ «огромнейшем котле» после отступления из Часова Яра.