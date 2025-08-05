Советник главы ДНР: взятие Часова Яра может привести к полному обрушению обороны ВСУ

Кимаковский: оборона ВСУ на рубеже от Константиновки до Северска может обрушиться

Взятие российскими войсками города Часовв Ярв может привести к полному обрушению обороны украинской армии на рубеже от Константиновки до Северска. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

По его словам, Часов Яр был важнейшим оплотом в обороне ВСУ в этом районе.

5 августа военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники заявил, что украинские войска после потери Часова Яра усиливают оборону и наращивают силы и средства в районе Краматорска.

По его информации, на участке фронта протяженностью более 20 км северо-западнее Соледара и западнее Часова Яра ведутся активные инженерные работы ВСУ по возведению фортификаций и минированию.

31 июля минобороны сообщило, что российские силы штурмом взяли Часов Яр, уничтожив в ходе боев самую крупную группировку ВСУ за всю историю военной операции.

Ранее глава ДНР назвал положение ВСУ в Красноармейске «критическим».