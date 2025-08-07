На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о рисках для Трампа от встречи с Путиным и Зеленским

AT: Великобритания, Франция и Эстония могут сорвать встречу Путина и Трампа
true
true
true
close
Reuters/РИА Новости

Возможная встреча президентов Владимира Путина, Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского может стать важным событием, однако несет риски для всех сторон и в первую очередь для американского лидера. Об этом пишет Asia Times.

«Президенту США придется контролировать Зеленского, а это непростая задача, поскольку Зеленскому некуда деваться, так как он не может легко пойти на существенные уступки. Вашингтон якобы хочет избавиться от него, поскольку он препятствует заключению сделки, поэтому нельзя исключать мелодраму вокруг статуса Зеленского», — говорится в тексте.

Отмечается, что введенные США пошлины против Индии могут подтолкнуть Нью-Дели к более тесному сотрудничеству с Москвой, и это является ошибкой Трампа. Кроме того, Великобритания, Франция, Эстония и ряд других стран могут попытаться сорвать посредническую миссию президента США, говорится в тексте.

Как следует из текста, есть и «непредсказуемый фактор» в виде действий Украины, которая даже во время режимов прекращения огня продолжала атаковать территорию России.

«Есть множество других возможностей. Тем не менее, похоже, что дипломатический путь наконец-то может привести к конкретным результатам в прекращении конфликта на Украине», — резюмируют авторы.

До этого Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорую встречу с Владимиром Путиным и допускает проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Зеленского. По словам президента США, переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москве прошли успешно, а конкретные договоренности могут быть достигнуты уже на следующей неделе. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал возможный итог встречи Путина и Уиткоффа.

