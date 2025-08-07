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Трамп анонсировал пошлины на микросхемы и полупроводники

Трамп: США введут 100-процентные пошлины на ввозимые микросхемы и полупроводники
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Ken Cedeno/Reuters

США введут импортные пошлины на микросхемы и полупроводники в размере около 100%. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции, которую транслирует Fox News.

6 августа президент США подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары из Индии. По его словам, покупая российскую нефть, страна фактически финансирует РФ в конфликте с Украиной.

До этого он ввел дополнительную пошлину в размере 40% в отношении бразильских товаров. В Вашингтоне объяснили такие меры действиями правительства Бразилии, которые представляют собой «чрезвычайную угрозу» национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Кроме того, повышение пошлин связано с «политически мотивированным» судом, который проходит в стране над экс-президентом Жаиром Болсонару.

Ранее в Индии назвали американскую пошлину экономическим шантажом.

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