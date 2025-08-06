В Индии назвали американскую пошлину экономическим шантажом

Пошлина США в отношении Индии является экономическим шантажом. Об этом заявил лидер оппозиции в Лок сабха (нижняя палата индийского парламента) Рахул Ганди в соцсети Х.

«Это экономический шантаж, попытка заставить Индию согласиться на несправедливое торговое соглашение», — написал он, добавив, что премьер-министр Индии Нарендра Моди «не должен позволять своей слабости перевесить интересы народа Индии».

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары из Индии. По его словам, покупая российскую нефть, страна фактически финансирует РФ в конфликте с Украиной.

Несмотря на это, Нью-Дели намерен продолжать импортировать нефть из России.

В Кремле считают попытки Трампа вынудить страны разорвать торговые отношения с Россией незаконными, аргументируя это тем, что суверенные государства имеют право сами выбирать, с кем сотрудничать.

Ранее президент Бразилии заявил о планах обсудить с лидерами БРИКС ответ на пошлины США.