Госсекретарь США назвал ключевой элемент урегулирования конфликта на Украине

Ключевым элементом урегулирования конфликта на Украине является вопрос территорий. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Он отметил, что Вашингтон по итогам визита в Россию специального посланника американского президента Стива Уиткоффа стал лучше понимать, на каких условиях Москва готова к завершению украинского конфликта.

Рубио подчеркнул, что США считают ключевым элементом урегулирования конфликта вопрос территорий и ожидают по нему уступок от России и Украины.

6 августа Рубио сообщил, что президент США Дональд Трамп в ближайшие пару дней может провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, звонок еще не запланирован. Он добавил, что перспектива очной встречи президентов двух государств на следующей неделе пока что остается открытой.

В этот же день Путин сказал Уиткоффу на встрече в Кремле, что хочет встретиться с Трампом.

Ранее в России назвали три пути для президента США после визита Уиткоффа в Россию.