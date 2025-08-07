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В Госдепе заявили, что у США теперь есть понимание условий РФ для решения конфликта

Рубио: США теперь лучше понимают условия РФ по завершению конфликта с Украиной
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Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

США стали лучше понимать условия России для урегулирования конфликта с Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

«Я думаю, что теперь у нас есть лучшее понимание условий, при которых Россия готова закончить войну», — сказал он.

6 августа с официальным визитом в Москву прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он провел переговоры с Путиным. Стороны обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между двумя странами.

Президент США Дональд Трамп назвал встречу продуктивной. Он также заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимир Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Место и даты пока не определены, но он планирует провести ее без присутствия кого-либо еще. Об этом он уже сообщил по телефону лидерам европейских стран.

Ранее Зеленский заявил, что Россия теперь больше настроена на прекращение огня.

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