Стало известно, кто участвовал в разговоре Трампа с Зеленским

В разговоре Трампа с Зеленским приняли участие Рютте, Стармер, Мерц и Стубб

В телефонном разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского приняли участие генеральный секретарь НАТО и лидеры трех европейских государств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

В публикации говорится, что в разговоре Трампа с Зеленским участвовали генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.

6 августа Зеленский заявил, что в ходе беседы с Трампом обсуждались темы, озвученные на встрече в Москве спецпосланника Соединенных Штатов Стива Уиткоффа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Незадолго до этого Трамп заявил, что на встрече Путина и Уиткоффа в Кремле был достигнут «большой прогресс».

Российский лидер разговаривал с Уиткоффом около трех часов. Стороны обсудили конфликт на Украине, а также возможное развитие стратегического сотрудничества между США и Россией.

Ранее в России назвали три пути для главы Белого дома после визита Уиткоффа в Россию.