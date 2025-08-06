Трамп назвал Россию угрозой нацбезопасности США

Трамп в своем указе о пошлинах назвал Россию чрезвычайной угрозой США

Американский президент Дональд Трамп назвал Россию угрозой национальной безопасности США. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

В своем указе о введении пошлин в размере 25% для Индии за покупку российской нефти, Трамп заявил, что решение о введении тарифов было принято из-за того, что Россия якобы «прилагает усилия для подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Действия и политика правительства России продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — отмечается в документе.

До этого Трамп подписал указ, в рамках которого ввел дополнительную импортную пошлину на товары из Индии в размере 25%.

6 августа Москву с официальным визитом посетил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в рамках которых стороны обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Россией и США.

Трамп оценил результаты встречи Путина и Уиткоффа, заявив, что был достигнут «большой прогресс».

При этом представитель Белого дома заявил агентству Reuters, что, несмотря на проведенную встречу, Вашингтон все равно может ввести новые санкции в отношении Москвы 8 августа.

Ранее в Кремле сообщили о сигналах, которые Россия получила от Трампа по Украине.