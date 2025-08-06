В Белом доме раскрыли, когда могут быть введены вторичные санкции США против России

Вторичные санкции США против России могут быть введены уже в эту пятницу, 8 августа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

«Ожидается, что вторичные санкции будут введены в действие в пятницу», — говорится в публикации.

Представитель Белого дома отметил, что рестрикции могут быть введены несмотря на то, что встреча спецпредставителя США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве прошла успешно.

Американский чиновник посетил Москву за два дня до истечения ультиматума Вашингтона о прекращении огня в зоне украинского конфликта.

Комментируя ситуацию, президент США Дональд Трамп вновь заявил, что в случае отсутствия прогресса в переговорном процессе введет новые санкции не только против РФ, но и в отношении ее торговых партнеров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Вашингтону были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу.

Ранее в США заявили, что украинский конфликт не может быть решен на поле боя.