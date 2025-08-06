На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме раскрыли, когда могут быть введены вторичные санкции США против России

Reuters: вторичные санкции США против России могут ввести 8 августа
true
true
true
close
Владимир Сергеев/РИА Новости

Вторичные санкции США против России могут быть введены уже в эту пятницу, 8 августа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

«Ожидается, что вторичные санкции будут введены в действие в пятницу», — говорится в публикации.

Представитель Белого дома отметил, что рестрикции могут быть введены несмотря на то, что встреча спецпредставителя США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве прошла успешно.

Американский чиновник посетил Москву за два дня до истечения ультиматума Вашингтона о прекращении огня в зоне украинского конфликта.

Комментируя ситуацию, президент США Дональд Трамп вновь заявил, что в случае отсутствия прогресса в переговорном процессе введет новые санкции не только против РФ, но и в отношении ее торговых партнеров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Вашингтону были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу.

Ранее в США заявили, что украинский конфликт не может быть решен на поле боя.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами