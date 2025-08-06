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В Турции рассказали, поедет ли Эрдоган в Киев

В правящей партии Турции заявили, что планов визита Эрдогана на Украину нет
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Depo/Global Look Press

Планов визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Украину в ближайшее время нет. Такое заявление сделал официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti) Омер Челик, пишет РИА Новости.

«‎В ближайшее время таких планов нет», — сказал Челик.

4 августа газета Turkiye со ссылкой на источники писала, что Эрдоган, возможно, посетит Киев в ближайшие дни по приглашению президента Владимира Зеленского. По их словам, повестка визита будет включать как соглашение о свободной торговле, так и продолжение усилий по поиску мирных путей завершения российско-украинского конфликта.

В конце июля турецкий лидер заявил, что конфликт на Украине должен завершиться, и выразил готовность предоставить площадку для будущих мирных переговоров. Он добавил, что Турция постоянно демонстрирует свою открытость к организации встречи российской и украинской сторон на высшем уровне.

Последний раз Эрдоган посещал Киев в начале февраля 2022 года, а Украину в целом — в августе 2022 года, когда с рабочим визитом приезжал во Львов.

Ранее Токаев отметил роль Эрдогана в урегулировании конфликта на Украине.

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