Токаев отметил роль Эрдогана в урегулировании конфликта на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил значимую роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в процессе урегулирования конфликта на Украине. Слова главы казахстанского государства передает его пресс-служба.

«Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании российско-украинского конфликта», — говорится в сообщении ведомства.

Казахстанский лидер подчеркнул, что Республика Казахстан придерживается принципа необходимости сохранения территориальной целостности всех государств и намерена продолжать сотрудничество с Турцией на международной арене.

Накануне Эрдоган заявил, что конфликт на Украине должен завершиться, и выразил готовность предоставить площадку для будущих мирных переговоров. Он добавил, что Турция постоянно демонстрирует свою открытость к организации встречи российской и украинской сторон на высшем уровне.

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Встреча завершилась достижением договоренности об обмене удерживаемыми лицами по схеме «1200 на 1200», а также выдвижением Москвой предложения о формировании трех рабочих групп для продолжения консультаций. Однако, как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, позиции сторон относительно проектов меморандумов все еще существенно расходятся. Подробности достигнутых между Москвой и Киевом соглашений — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что больше не слишком заинтересован в переговорах с Путиным.