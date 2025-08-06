Додик не собирается покидать Республику Сербскую и планирует провести референдум

Президент Республики Сербской Милорад Додик отказался покидать свой пост и страну, несмотря на судебное постановление о лишении его свободы и отстранении от политики. Вместо этого он инициирует референдум, на котором население решит судьбу его мандата, передает ТАСС.

«Народ избрал меня президентом, и я прислушаюсь к его воле на предстоящем референдуме», — заявил Додик после переговоров с членами правящей коалиции.

Политик также указал на необходимость защиты суверенитета и независимости Республики Сербской, утверждая, что международные представители действуют незаконно и наносят ущерб конституционным правам региона.

6 августа Центральный избирательный комитет Боснии и Герцеговины аннулировал мандат Милорада Додика и постановил провести досрочные выборы в энтитете. Решение об отставке Додика было принято единогласно и вступает в силу после окончания срока на апелляционное обжалование. В течение 90 дней планируется проведение досрочных выборов главы республики.

26 февраля суд в Сараево признал Додика виновным в несоблюдении решений «высокого представителя по Боснии и Герцеговине» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Политика обвиняют в подрыве конституционного порядка в республике.

Ранее Додик выругался матом после решения ЦИК Боснии.