Кароль Навроцкий 6 августа официально вступил в должность президента Польши, приняв присягу. Об этом сообщила газета Wydarzenia.

Церемония его инаугурации прошла в зале пленарных заседаний парламента и транслировалась местными телеканалами. Присягу у Навроцкого в соответствии с протоколом принял спикер сейма Шимон Холовня.

Вступая в должность президента, Навроцкий торжественно поклялся сохранять верность положениям конституции Польши и стоять на защите независимости и безопасности государства, а также благополучия граждан.

Навроцкий участвовал в президентских выборах от партии «Право и справедливость». Согласно данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре он набрал 50,89% голосов, одержав победу над представителем правящей партии «Гражданская коалиция» Рафалом Тшасковским, который получил 49,11% голосов избирателей.

До этого в немецком издании Süddeutsche Zeitung сообщили, что новый президент Польши придерживается жесткой позиции по отношению к Германии, Украине и Евросоюзу в целом. В публикации говорится, что Навроцкий пообещал поддерживать Украину в борьбе с Россией, однако выдвинул свои условия. В частности, он заявил, что Киев должен признать ответственность за Волынскую резню, совершенную украинскими националистами в отношении поляков и других национальностей.

Политолог-полонист Станислав Стремидловский обратил внимание на то, что Навроцкий перед выборами встречался с президентом США Дональдом Трампом, который фактически «благословил» его на победу. В связи с этим эксперт выразил мнение, что на выборах польского лидера выиграл не только правый кандидат, но и оппозиционный для нынешнего европейского мейнстрима Трамп.

Ранее в Госдуме заявили, что президентом Польши был русофоб и стал русофоб.