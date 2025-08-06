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В Госдуме оценили шансы на соглашение с США после визита Уиткоффа

Депутат Чепа допустил сделку России и США после визита Уиткоффа
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа допустил заключение сделки между Россией и США после визита в Москву спецпредставителя американского лидера Стивена Уиткоффа. Его слова приводит «Лента.ру».

«[Сделка] возможна. Я думаю, что это будет более понятно после сегодняшней встречи с Уиткоффом. У нас несколько вопросов, по которым может быть взаимный интерес: это и Арктика, и так далее», — сказал Чепа.

При этом он заявил, что внезапное прекращение боевых действий на Украине не станет путем к решению конфликта. Должны быть четко определены условия перемирия, поскольку в противном случае в будущем будет «больше потерь и будет все сложнее». Нужно добиваться «определенного согласия с Украиной» в текущей ситуации, указал парламентарий.

Уиткофф прилетел в Москву утром 6 августа. В аэропорту Внуково его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала года. В предыдущий раз он посещал Москву 25 апреля, его также принял президент РФ Владимир Путин.

Как предполагает политолог-американист Павел Дубравский, приезд Уиткоффа в Москву может быть последним из-за ультиматумов американского лидера Дональда Трампа в отношении России.

Ранее политолог назвал возможный итог встречи Путина и Уиткоффа.

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