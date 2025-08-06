Путин поручил правительству сократить выбросы парниковых газов в РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 2035 году добиться сокращения выбросов парниковых газов до 65–67% от уровня 1990 года. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что достичь нужного показателя необходимо с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов, иных естественных экологических систем, а также при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития РФ, ее недискриминационного доступа к оборудованию и технологиям, которые необходимы для сокращения (предотвращения) выбросов парниковых газов и (или) увеличения их поглощения.

В апреле Путин в ходе совещания с членами кабмина заявил, что правительство России осуществляет системные попытки для решения вопросов в сфере защиты окружающей среды, в том числе и для утилизации упаковочных материалов.

До этого президент РФ призвал чиновников не прикрываться сложностями при решении проблем экологии. Глава государства заявил, что правительству в первую очередь надо смотреть на свои обязательства перед страной, и призвал проанализировать то, что происходит сейчас в сфере экологии.

Ранее стало известно, что в РФ хотят внедрить систему компенсации за выбросы от международных полетов.