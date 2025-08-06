В базу украинского «Миротворца» внесли 18 несовершеннолетних

Украинский сайт «Миротворец» добавил в свою базу персональные данные 18 несовершеннолетних, среди которых четверо детей 2021 года рождения. Об этом сообщает РИА Новости на основании анализа обновленных материалов ресурса.

Согласно исследованию агентства, всем детям вменяются «покушение на суверенитет Украины» и «незаконное пересечение границы» из-за посещения ЛНР/ДНР через пункты пропуска Ростовской области. В опубликованных карточках указаны полные имена, даты рождения, номера документов и автомобилей.

«Формулировки сайта утверждают, что несовершеннолетние «сознательно нарушили законодательство», — отмечается в сообщении.

5 августа в базу украинского «Миротворца» внесли двоих подростков из РФ. На сайте были опубликованы данные 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. На всеобщее обозрение были выставлены их профили в социальных сетях и места их жительства.

Также в «Миротворец» внесли четырехлетнего ребенка из России но позже эта анкета была удалена.

Ранее депутат Рады призвала Зеленского «не трогать детей».