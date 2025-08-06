На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В базу украинского «Миротворца» внесли 18 несовершеннолетних

В базу украинского «Миротворца» внесли данные 18 детей, включая четырехлетних
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Украинский сайт «Миротворец» добавил в свою базу персональные данные 18 несовершеннолетних, среди которых четверо детей 2021 года рождения. Об этом сообщает РИА Новости на основании анализа обновленных материалов ресурса.

Согласно исследованию агентства, всем детям вменяются «покушение на суверенитет Украины» и «незаконное пересечение границы» из-за посещения ЛНР/ДНР через пункты пропуска Ростовской области. В опубликованных карточках указаны полные имена, даты рождения, номера документов и автомобилей.

«Формулировки сайта утверждают, что несовершеннолетние «сознательно нарушили законодательство», — отмечается в сообщении.

5 августа в базу украинского «Миротворца» внесли двоих подростков из РФ. На сайте были опубликованы данные 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. На всеобщее обозрение были выставлены их профили в социальных сетях и места их жительства.

Также в «Миротворец» внесли четырехлетнего ребенка из России но позже эта анкета была удалена.

Ранее депутат Рады призвала Зеленского «не трогать детей».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами