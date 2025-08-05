Нардеп Скороход призвала Зеленского не трогать детей и не привлекать их в ВСУ

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила о провале программы контрактного набора украинцев 18–24 лет в армию. В интервью YouTube-каналу «Суперпозиция» она призвала власти прекратить призыв молодежи, предупредив о риске демографической катастрофы.

По мнению парламентария, призыв юношей усугубляет кризис.

«Посмотрите на демографию — у нас остались дети и пожилые. Если выбьем молодое поколение, что будет дальше?» — отметила она.

Скороход предложила сосредоточиться на дипломатическом урегулировании конфликта.

«Люди не хотят воевать — тот период прошёл. Может, достаточно? Подумаем о мире? Не трогайте детей — пусть дадут потомство. Иначе нация утратит идентичность»? — сказала она.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский поручил расширить условия программы «молодежного контракта» для добровольцев в Вооруженных силах Украины.

30 июля Зеленский сообщил, что Украина увеличивает число молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, которую можно отправить на фронт. По его словам, премьер-министр Украины Юлия Свириденко и глава минобороны Украины Денис Шмыгаль выполнили поручения по контрактам «18-24».

Днем ранее президент Украины объявил о расширении программы контрактного набора в Вооруженные силы Украины граждан 18–24 лет.

Ранее Зеленский поддержал американскую инициативу о прекращении огня.