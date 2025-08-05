На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутат Рады призвала Зеленского «не трогать детей»

Нардеп Скороход призвала Зеленского не трогать детей и не привлекать их в ВСУ
true
true
true
close
Ints Kalnins/Reuters

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила о провале программы контрактного набора украинцев 18–24 лет в армию. В интервью YouTube-каналу «Суперпозиция» она призвала власти прекратить призыв молодежи, предупредив о риске демографической катастрофы.

По мнению парламентария, призыв юношей усугубляет кризис.

«Посмотрите на демографию — у нас остались дети и пожилые. Если выбьем молодое поколение, что будет дальше?» — отметила она.

Скороход предложила сосредоточиться на дипломатическом урегулировании конфликта.

«Люди не хотят воевать — тот период прошёл. Может, достаточно? Подумаем о мире? Не трогайте детей — пусть дадут потомство. Иначе нация утратит идентичность»? — сказала она.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский поручил расширить условия программы «молодежного контракта» для добровольцев в Вооруженных силах Украины.

30 июля Зеленский сообщил, что Украина увеличивает число молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, которую можно отправить на фронт. По его словам, премьер-министр Украины Юлия Свириденко и глава минобороны Украины Денис Шмыгаль выполнили поручения по контрактам «18-24».

Днем ранее президент Украины объявил о расширении программы контрактного набора в Вооруженные силы Украины граждан 18–24 лет.

Ранее Зеленский поддержал американскую инициативу о прекращении огня.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами