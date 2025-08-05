Четырехлетний россиянин попал в базу «Миротворца»

В базу украинского «Миротворца» внесли четырехлетнего ребенка из России. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что ребенок попал в список за поездки из Ростовской области в Луганскую Народную Республику через пункт пропуска Новошахтинск. В карточке указаны его полное имя, дата рождения и предполагаемые даты пересечения границы. Кроме того, на сайте значатся сведения о документах и номере автомобиля, в котором, предположительно, ехал несовершеннолетний.

5 августа сообщалось, что в базу попали двое подростков из России. На сайте были опубликованы данные 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц., очевидно, без их согласия. В частности, на всеобщее обозрение были выставлены их профили в социальных сетях и места их жительства.

Портал «Миротворец» был создан в 2014 году по инициативе бывшего советника главы МВД Украины Антона Геращенко. На нем публикуют информацию о тех, кого авторы сайта называют «сепаратистами» и «агентами Кремля». В частности, на нем размещены данные многих российских артистов, включая, например, актера Никиту Кологривого.

Ранее в базу «Миротворца» попал Михаил Ефремов.