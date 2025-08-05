На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Четырехлетний россиянин попал в базу «Миротворца»

На Украине внесли в базу «Миротворца» четырехлетнего ребенка из России
true
true
true
close
Adam Gray/AP

В базу украинского «Миротворца» внесли четырехлетнего ребенка из России. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что ребенок попал в список за поездки из Ростовской области в Луганскую Народную Республику через пункт пропуска Новошахтинск. В карточке указаны его полное имя, дата рождения и предполагаемые даты пересечения границы. Кроме того, на сайте значатся сведения о документах и номере автомобиля, в котором, предположительно, ехал несовершеннолетний.

5 августа сообщалось, что в базу попали двое подростков из России. На сайте были опубликованы данные 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц., очевидно, без их согласия. В частности, на всеобщее обозрение были выставлены их профили в социальных сетях и места их жительства.

Портал «Миротворец» был создан в 2014 году по инициативе бывшего советника главы МВД Украины Антона Геращенко. На нем публикуют информацию о тех, кого авторы сайта называют «сепаратистами» и «агентами Кремля». В частности, на нем размещены данные многих российских артистов, включая, например, актера Никиту Кологривого.

Ранее в базу «Миротворца» попал Михаил Ефремов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами