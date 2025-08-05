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Из базы «Миротворца» исчезли данные четырехлетнего ребенка из РФ

Украинский сайт «Миротворец» удалил анкету четырехлетнего россиянина
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Depositphotos

Украинский сайт «Миротворец» удалил из своей базы данных анкету четырехлетнего гражданина РФ, которого ранее Киев обвинил в «сознательном нарушении границы», а также сведения еще о 13 несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что всего в открытом доступе 5 августа появились персональные данные 14 российских детей в возрасте от четырех до 15 лет.

При этом несовершеннолетних обвиняли в «покушении на суверенитет Украины» из-за посещения территорий России, которые Киев считает своими.

До этого сообщалось, что в базу украинского «Миротворца» внесли четырехлетнего ребенка из РФ. Он попал в список за поездки из Ростовской области в Луганскую народную республику (ЛНР) через пункт пропуска Новошахтинск.

В карточке были указаны его полное имя, дата рождения и предполагаемые даты пересечения границы. Кроме того, на сайте значались сведения о документах и номере автомобиля, в котором, предположительно, ехал несовершеннолетний.

Ранее в базу «Миротворца» попал Михаил Ефремов.

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