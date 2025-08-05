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На сайте «Миротворца» появились данные двух несовершеннолетних

РИА Новости: в базу украинского «Миротворца» внесли двоих подростков из РФ
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ozrimoz/Shutterstock/FOTODOM

В базу украинского «Миротворца» внесли двоих подростков из РФ. Об этом пишет РИА Новости.

На сайте были опубликованы данные 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц., очевидно, без их согласия. В частности, на всеобщее обозрение были выставлены их профили в социальных сетях и места их жительства.

Отмечается, что в 2021 году на сайте уже появлялись данные детей — туда внесли сведения о 12-летней жительнице Луганска Фаине Савенковой, которая выступила с видеообращением к Совбезу ООН, в котором призвала защитить детей Донбасса.

До этого лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков попал в базу украинского «Миротворца».

Портал «Миротворец» был создан в 2014 году по инициативе тогдашнего советника главы МВД Украины Антона Геращенко. На нем публикуют информацию о тех, кого авторы сайта называют «сепаратистами» и «агентами Кремля». В частности, на нем размещены данные многих российских артистов, включая, например, актера Никиту Кологривого.

Ранее Украина внесла Земфиру (признана в РФ иностранным агентом) и Хаматову в базу «Миротворца».

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