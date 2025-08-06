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СМИ узнали о надеждах Трампа на поездку Уиткоффа в Москву

FT: Трамп взбесится, если Уиткофф вернется из Москвы с пустыми руками
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Kent Nishimura

Президент США Дональд Трамп «взбесится», если его спецпредставитель Стив Уиткофф вернется из Москвы с пустыми руками. Об этом пишет Financial Times.

«Все зависит от того, с чем вернется Уиткофф. Если Уиткофф вернется с пустыми руками, абсолютно ни с чем, Трамп взбесится», — заявил источник издания.

При этом Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома, заявила, что Трамп «введет жесткие санкции, если [президент РФ Владимир] Путин не согласится прекратить войну».

6 августа Уиткофф прибыл в Москву для встречи с руководством России. Его в московском аэропорту Внуково встретил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Уиткофф прибыл в Москву за два дня до истечения ультиматума Вашингтона о прекращении огня на Украине. Трамп заявлял, что в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании введет новые санкции, которые затронут как Москву, так и ее торговых партнеров, продолжающих закупать российские энергоресурсы, несмотря на международное давление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа главная цель визита Уиткоффа в Россию.

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