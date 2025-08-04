Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал «Ленте.ру», что финальной точкой для специальной военной операции должно быть не взятие какого-либо определенного населенного пункта, а выполнение всех задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

«Если уж самое главное – создать серую зону — это зона, с которой уже не смогут доставать до нашей территории украинские средства поражения. Как окончание всей истории будет выполнение задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным», — пояснил депутат.

По мнению депутата, переговоры могут стать окончанием СВО, но лишь при выполнении требований России — четыре области (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. — «Газета.Ru»), денацификация, демилитаризация и внеблоковый статус Украины.

До этого депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман в беседе с mk.ru заявил, что сроки завершения специальной военной операции (СВО) зависят исключительно от России.

Он подчеркнул, что поставленные задачи не могут быть выполнены при сохранении Украины в ее нынешнем виде. По его мнению, страна, которую он назвал террористической организацией, должна быть полностью ликвидирована.

Ранее Орбан назвал условия наступления мира на Украине.